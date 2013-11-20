В Приморье появится 20 новых ФАПов

Более 20 новых объектов появятся на медицинской карте Приморья в этом году. В крае началось строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), модульных поликлиник и врачебных амбулаторий, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, в этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в регионе будет построено 15 ФАПов, четыре врачебных амбулатории и две модульные поликлиники.

«Финансирование на данную программу предусмотрено сразу из двух бюджетов – федерального и краевого. Общая стоимость работ составит более 300 миллионов рублей», – сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Афанасьева.

Новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в этом году появятся в 14 муниципальных образованиях Приморья, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Строительство запланировано в селе Покровка Яковлевского района, поселке Таежный Надеждинского района, селе Родниковый Кировского района, селах Степное и Тарасовка Михайловского района, селе Бараново-Оренбургское Пограничного округа, селе Реттиховка Черниговского района, селах Никитовка, Ясеневый и Соболиный Пожарского района, селе Данильченково Лазовского округа, селе Рождественка Дальнереченского городского округа, селе Самарга Тернейского района, селе Екатериновка Партизанского района, селе Олений Артемовского городского округа, селах Полевое и Урожайное Лесозаводского городского округе и селе Зеленовка Спасского района», – сообщили в региональном минздраве.

Также в крае построят две новые поликлиники в селах Шкотово (Шкотовский район) и Зарубино (Хасанский район).

Напомним, строительство ФАПов предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей медицинской организации.

«Мы продолжаем программу строительства и капитального ремонта медучреждений. Поэтапно вводим в эксплуатацию ФАПы, построенные в конце прошлого года, и параллельно с этим начинаем строительство новых», – обозначила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

За ходом строительных работ будут следить сами жители края, вошедшие в число общественных наблюдателей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]