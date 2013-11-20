15 ФАПов и врачебных амбулаторий построили по нацпроекту в Приморье

В Приморье завершилось строительство всех запланированных на этот год по нацпроекту «Здравоохранение» ФАПов и врачебных амбулаторий. 15 новых медицинских учреждений появились в отдаленных селах и поселках края. Уже летом они примут первых пациентов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Современные модульные конструкции отвечают всем требованиям, предусмотренным для медицинских организаций. В частности, речь идет о возможности обеспечения бесперебойного электроснабжения, организации водоснабжения, отопления и канализации. В настоящее время учреждения готовятся к получению лицензии на ведение деятельности.

Фельдшерско-акушерские пункты построены для приморцев в населенных пунктах: Олений, Рождественка, Урожайное, Полевое, Родниковый, Тарасовка, Степное, Таежный, Ясеневый. Никитовка, Соболиный, Зеленовка, Самарга, Данильченково, Покровка. Врачебные амбулатории возведены в населенных пунктах: Бараново-Оренбургское, Екатериновка, Шкотово, Реттиховка, Зарубино и Краскино.

Для каждого нового объекта уже идет формирование кадрового резерва. Параллельно со строительством была проведена закупка мебели и оборудования.

Помимо того, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» завершилось оборудование вертолетной площадки в Хасанском районе, что позволит силами санитарной авиации оперативно доставлять пациентов из отдаленного района Приморья в ведущие медучреждения края.

Для улучшения и оперативности оказания медицинской помощи по двум наиболее важным и социально-значимым программ, направленным на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, в текущем году закуплено оборудование в 14 региональных сосудистых центров, организован Центр амбулаторной онкологической помощи в Уссурийске.

В онкодиспансер поступили три аппарата для проведения высокотехнологичных исследований и точной лучевой терапии. Дорогостоящее оборудование установлено в краевой детской клинической больнице №1.

Кроме того, сегодня в крае 48 медицинских учреждений реализовывают проект «Бережливая поликлиника». Медучреждения становятся более комфортными для пациентов и персонала: преображаются регистратуры, разделяются потоки пациентов, оборудуются места для женщин с маленькими детьми и места ожидания посетителей, создаются возможности для более комфортного посещения поликлиник маломобильными гражданами.

В этом году уже шесть детских поликлиник стали “бережливыми”. В пяти – организованы профилактические кабинеты. По новому стандарту построена новая детская поликлиника в Большом Камне.

Как отметили в правительстве края, в 2020 году на реализацию напроекта «Здравоохранение» было выделено 7,4 миллиарда рублей. В 2021 – в крае начнет реализовываться пятилетняя программа, направленная на развитие первичной медико-санитарной помощи. Она затронет 27 объектов. На первые три года ее реализации из федерального бюджета выделено 4,5 миллиардов рублей, предусмотрено краевое софинансирование. Эти средства будут направлены на строительство новых учреждений здравоохранения взамен ветхих, на ремонты поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий, на приобретение оборудования и автомобильного транспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]