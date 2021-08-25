Современное оборудование для диагностики заболеваний получила еще одна поликлиника Владивостока

Диагностическое оборудование поступило во владивостокскую поликлинику №9 по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Аналогичное оборудование ранее было доставлено также в городские поликлиники № 1 и № 6, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, владивостокская поликлиника №9 получила 10 единиц новейшего оборудования на сумму 17,6 миллиона рублей. Финансирование программы модернизации первичного звена ведется преимущественно из федерального бюджета.

Основная часть оборудования нацелена на диагностику заболеваний кардиологического и гинекологического профилей.

«Укомплектование поликлинических отделений медучреждений здравоохранения диагностическим оборудованием повышает качество оказания первичной помощи, позволяет распознавать заболевание на ранеей стадии. Отмечу, что не во всех частных клиниках есть такие аппараты. В этом году 10 медучреждений Приморья уже получили подобное медицинское оборудование», – прокомментировала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Напомним, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» большое внимание уделяется раннему выявлению онкологических заболеваний, а также снижению смертности от сердечно-сосудистых патологий.

«Ранее такого оборудования в нашей поликлинике не было, однако оно необходимо для более точной диагностики, а также для работы с большим количеством пациентов. Так, бодиплетизмограф позволит исследовать функции внешнего дыхания, а велоэргометр –провести электрокардиографическое исследование для выявления скрытой коронарной недостаточности, то есть покажет риск инфаркта. Современный УЗИ сканер требуется для гинекологической диагностики, а электромиограф позволит диагностировать степень повреждений после перенесенных травм или определяют динамику длительного лечения мышечной ткани», – сказала главный врач владивостокской поликлиники №9 Ольга Беньковская.

За пятилетнюю реализацию программы модернизации здравоохранения в медицинские учреждения Приморья поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы.

Помимо оборудования, в рамках программы в крае будет построено 28 медицинских объектов, из них 14 объектов – быстровозводимые. Уже в этом году идет строительство восьми ФАПов и пяти врачебных амбулаторий. Также 124 объекта будут капитально отремонтированы, работы уже ведутся на 33 объектах здравоохранения края.

Автопарки медицинских учреждений за пять лет пополнятся 343 санитарными автомобилями. Первая партия в количестве 42 машин уже поступила в районы края в начале июля.

Напомним, общее финансирование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в Приморье составит 1,5 миллиарда рублей. Всего на ее реализацию в край до конца 2025 года направят 8 миллиардов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]