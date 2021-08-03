Новое оборудование поможет пациентам поликлиники Владивостока

Оборудование для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний поступило в поликлинику №1 Владивостока по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Оно уже проходит тестирование и в ближайшее время начнет использоваться, сообщают «Вести:Приморье».

Как отметил главный врач поликлиники Сергей Аириней, новое оборудование будет применяться при диагностике широкого спектра заболеваний – от кардиологии до травматологии и ортопедии.

«Уже сегодня оборудование проходит предварительное тестирование в различных подразделениях поликлиники. Медицинские работники готовятся использовать в своей работе электромиограф, 12-канальный электрокардиограф, кардио-респираторный комплекс и аппарат для исследования функций внешнего дыхания», – отметил главврач, добавив, что общая стоимость оборудования составила около 3 миллионов рублей.

Так, электромиограф применяется для диагностики заболеваний неврологического профиля, а электрокардиограф «проверяет» физиологическое состояние сердца, записывая электрические токи, связанные с деятельностью сердечной мышцы. Кардио-респираторный комплекс измеряет частоты сердечных сокращений, временных и амплитудных параметров элементов электрокардиографических сигналов, регистрации биоэлектрических потенциалов сердца пациента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]