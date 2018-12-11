Миллионы рублей пришли в больницу Находки

Находкинская городская больница смогла серьезно обновить материально-техническую базу своего учреждения. В этом году медучреждение получило оборудование на сумму почти 70 миллионов рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как подчеркнул главный врач больницы Валерий Коляда, таких серьезных сумм на переоснащение больницы не выделялось много лет.

«Благодаря поддержке Губернатора Олега Кожемяко в этом году мы смогли серьезно обновить материально-техническую базу учреждения, что помогает поднять уровень диагностики заболеваний и качество помощи тяжелым больным», – отметил он.

Главврач подчеркнул, что основная часть оборудования закуплена в рамках краевых проектов по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются частью нацпроекта «Здравоохранение».

«В частности, отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, отделение кардиологии и реанимации дооснащены новыми функциональными кроватями. Приобретены подъемник для тяжелых больных, аппараты искусственной вентиляции легких, новая эндоскопическая стойка для проведения щадящих операций и другая аппаратура», – сообщил Валерий Коляда.

В этом году пополнилась и поликлиническая служба больницы. Новые УЗИ аппараты установлены и задействованы здесь для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе онкологических. Поставлены два современных колоноскопа и два эндоскопа, а также два видеобронхоскопа, необходимых для оценки состояния слизистых органов дыхания у пациентов.

Развитию местного здравоохранения помогает и социально активный экологический фонд «Находка». С его помощью ведется капитальный ремонт второго этажа поликлинического корпуса. Вскоре в благоустроенных кабинетах разместятся узкие специалисты – окулист, кардиолог, уролог и другие, чья работа также плотно связана с профилактикой и диагностикой тяжелых заболеваний.

«К середине декабря откроем в Центре амбулаторной поликлинической помощи современные кабинеты рентгенографии и маммографии. Оборудование для них получено по федеральной программе», – отметил главврач.

Врио вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко отметил, что обновление медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Приморского края – важная часть реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«Нам важно обновлять и пополнять материально-техническую базу медучреждений, эта работа ведется поэтапно. И она будет продолжена в следующем году», – подчеркнул замглавы региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]