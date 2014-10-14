Нейропсихологическая коррекция на уникальном оборудовании стала доступна приморским детям





Уникальным оборудованием для реабилитации детей и подростков пополнилась детская краевая психиатрическая больница, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

На средства, выделенные из краевого бюджета, здесь обновили физиотерапевтическое оборудование и приобрели комплексы «БОС».

Нейрофизиологический и нейрологопедический комплексы – это преобразователи биоэлектрических и биомеханических сигналов организма человека для работы с персональным компьютером. Ими будут лечить юных пациентов по методу биологической обратной связи.

«Индикаторы комплекса “БОС” одновременно обрабатывают несколько сигналов: электрическую активность мышц, частоту дыхания и сердечных сокращений. На основе полученных данных формируются мультимедийные сигналы, которые выводятся на экран монитора в виде движения метки или шторки, закрашивания столбика, смены слайдов, а также звуковыми сигналами: включение/выключение, изменение тональности и другое», – объясняет главный врач медучреждения Анастасия Горохова.

Она подчеркивает, что подобного оборудования пока нет ни в одном государственном учреждении, детская психиатрическая больницы – первая, кто их получил.

«Это уникальные комплексы для нейропсихологической коррекции. Специально, чтобы на них могли работать наши врачи, мы направляли их на обучение. Все они теперь – сертифицированные специалисты», – отметила главврач

Новый пищеблок – еще одна гордость детской краевой психиатрической больницы. Ремонта здесь не было более 25 лет, теперь готовить – одно удовольствие. В этом году медучреждение, в числе еще 41 поликлиники и больницы, получило более 5 миллионов рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт. На эти средства смогли обновить и учебный класс.

«Ремонт помог внести ряд планировочных решений с зонами разделки, готовки, помывки. Заменили окна, вытяжку, приобрели новое технологическое оборудование: мясорубку, картофелечистку. Теперь у нас и новые холодильники», – рассказывают работники кухни.

На сэкономленные в ходе аукциона средства больница смогла дополнительно закупить и обновить мебель для спальни. Помимо этого, в детской специализированной клинике в ближайшие дни распахнет двери и новая игровая комната. Сейчас ее обустройством занимаются шефы – одна из социально ответственных компаний города.

«Спонсоры помогают обустроить игровую – все делается “под ключ” от самого ремонта до обеспечения игрушками и развивающими материалами», – отметила Анастасия Горохова.

Напомним, что в этом году в здравоохранение Приморья были вложены значительные средства. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» проходит поэтапное обновление и пополнение материально-технической базы медучреждений края.

«В этом году медицинские учреждения получают почти 1,5 тысячи единиц оборудования – на сумму 2,9 миллиарда рублей. В 41 медучреждении произведен капитальный ремонт. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 700 миллионов рублей», – отметил заместитель главы региона Виктор Фисенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]