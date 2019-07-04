Более 30 медучреждений Приморья включились в оказание плановой госпитализации населению

Почти в два раза увеличилось число медицинских организаций, оказывающих плановую госпитализацию жителям Приморья. В списке – краевые и районные больницы и поликлиники, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, в настоящее время 33 больницы и поликлиники региона получили допуск к возобновлению плановой госпитализации.

Куратор здравоохранения подчеркнула, что для плановой госпитализации пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу (фельдшеру) для оформления направления и проведения всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований, в том числе тестирования на COVID-19 методом ИФА.

«Пациенты, которым предстоит плановая госпитализация, проходят тестирование на коронавирус методом ИФА-диагностики. Результаты человек получает уже на второй-третий день», – отметила министр.

Куратор здравоохранения отметила, что с конца июля в Приморье возобновлена госпитализация для проведения ЭКО, а также высокотехнологическая медицинская помощь.

«В медицинских организациях края продолжают предприниматься все меры для соблюдения противоэпидемических требований, чтобы не допустить распространения коронавируса. Во всех учреждениях здравоохранения строго обязателен масочный режим. Посещение больных в стационарах запрещено», – отметила Анастасия Худченко.

Перечень медицинских организаций, допущенных к оказанию плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара и круглосуточного стационара:

Приморская краевая клиническая больница №1

Краевая клиническая больница №2

Краевая детская клиническая больница №2

Приморский краевой перинатальный центр

Владивостокская клиническая больница №2

Уссурийская центральная городская больница

Краевая психиатрическая больница №1

Приморский краевой противотуберкулезный диспансер №1

Арсеньевская городская больница

Анучинская центральная районная больница

Яковлевская центральная районная больница

Надеждинская центральная районная больница

Краевая детская клиническая больница №1

Владивостокская клиническая больница №1

Краевая клиническая детская психиатрическая больница

Шкотовская центральная районная больница

Краевой клинический кожно-венерологический диспансер

Михайловская центральная районная больница

Хорольская центральная районная больница

Черниговская центральная районная больница

Роддом №4 Владивостока

Октябрьская центральная районная больница

Пожарская центральная районная больница

Дальнереченская центральная городская больница

Красноармейская центральная районная больница

Владивостокская поликлиника № 6» (только дневной стационар)

Владивостокская детская поликлиника № 5» (только дневной стационар)

Спасская центральная районная поликлиника (только дневной стационар)

Спасская городская поликлиника (только дневной стационар)

Владивостокская детская поликлиника №3 (только дневной стационар)

Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» (только круглосуточный стационар)

Краевая больница восстановительного лечения (только круглосуточный стационар)

Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи:

– круглосуточный стационар по профилям: «травматология-ортопедия», «нейрохирургия», «урология-андрология детская», «урология», «аллергология-иммунология», «акушерство и гинекология», «детская кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия»;

– дневной стационар по профилям: «аллергология-иммунология», «медицинская реабилитация», «неврология».

Напомним, что все медучреждения соответствуют критериям “Чек-листа для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь в условиях стационара, не специализированной для оказания помощи больным с COVID-19”, разработанным Росздравнадзором.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]