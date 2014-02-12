Новый тест на COVID-19 позволит спрогнозировать развитие эпидемии

Более 130 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию выполнили в Приморье с начала эпидемии. Число лабораторий, которые проводят диагностику на COVID-19, в ближайшее время увеличится.

По данным министерства здравоохранения Приморья, в настоящее время в регионе работают 15 лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику на COVID-19. Это семь федеральных лабораторий, пять – регионального подчинения, а также три частные. Вскоре к ним присоединится лаборатория на базе Краевой станции переливания крови.

Отметим, что одной из первых начинала производить ПЦР-тестирование лаборатория Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии. В дальнейшем к ним присоединились и другие лаборатории крупных лечебных учреждений – перинатального центра, кожно-венерологического диспансера, центра по профилактике и борьбе со СПИД и другие. В сутки в лабораториях выполняют от 30 до 100 тестов.

Например, в лаборатории Центра СПИД за два месяца выполнено почти 9 300 исследований на коронавирус. По словам заведующей этим медучреждением Лидии Скляр, почти 600 из них дали положительный результат.

ПЦР-диагностику производят больным с пневмонией, с тяжелым течением ОРВИ, с симптомами коронавируса, тем, кто был в контакте с заболевшими. Всего за период пандемии лабораториями края выполнено почти 138 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.

С этой недели лаборатории 10 государственных медицинских учреждений начали выполнять новый вид тестирования – ИФА, который позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса.

«В первую очередь, тесты предназначены для медицинских работников, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными», – отметила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, отметив, что протестируют на антитела к ковиду не только медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 или с подозрением на него, а также медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных.

Исследования проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]