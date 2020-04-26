Медиков Приморья протестируют на наличие антител к коронавирусу

В Приморье началась поставка тестов для проведения исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие антител к коронавирусу. Как сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, тестирование позволяет выявить в организме человека процессы, вызванные COVID-19 – наличие инфекции или иммунитет к ней.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, одними из первых тестирование пройдут медицинские работники, которые трудятся на передовой.

«В первую очередь, тесты предназначены для медицинских работников, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными», – отметила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Исследование методом ИФА является одним из способов диагностики, который позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса региона.

«Тесты медучреждения закупают самостоятельно. Некоторые уже их получили, у кого-то поставка случится в ближайшие дни», – уточнили в минздраве Приморья, отметив, что протестируют на антитела к ковиду не только медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 или с подозрением на него, а также медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных.

Подчеркивается, что на сегодняшний день в Приморье имеются условия для проведения ИФА-диагностики, в том числе оборудование и обученные кадры. Исследования будут проводить лаборатории 10 медицинских учреждений края – во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]