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Срок - 11 дней: ученые сделали новые выводы о коронавирусе

Срок - 11 дней: ученые сделали новые выводы о коронавирусе

Источник фото: pixabay.com

Зараженные коронавирусом перестают быть опасными для окружающих через 11 дней после появления симптомов COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Сингапура, сообщают «Вести:Приморье».

«Анализы пациентов через 11 дней могут показывать наличие инфекции, однако она уже не опасна для окружающих», — пишет The Straits Times со ссылкой на исследователей. Они считают, что тесты на COVID-19 определяют только наличие коронавируса в организме, а не его жизнеспособность и возможность передачи другим людям, уточняет «Ридус».

При этом ученые выделяют несколько исключений. Их выводы не применимы к онкобольным и пациентам после пересадки органов.

Ранее ученые Шанхайского центра общественного здравоохранения Фуданьского университета сообщили, что самый стойкий иммунитет к COVID-19 вырабатывается у пациентов старше 60 лет. В течение двух недель после болезни антитела к коронавирусу нашли у 94% переболевших из этой возрастной группы, отмечает ura.news.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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