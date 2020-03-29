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Ученые развеяли миф о коронавирусе, который пугал заболевших

Ученые развеяли миф о коронавирусе, который пугал заболевших

Перенесенная коронавирусная инфекция не приводит к полной потере слуха. К такому выводу пришли израильские ученые, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

Специалисты из Тель-Авивского университета проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха. В опыте также принимала участие контрольная группа здоровых людей. «COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф», — пишет EurekAlert. По словам ученых, потеря слуха является временным симптомом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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