У детей обнаружили странные симптомы коронавируса

Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессипмптомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза, пишет Express.

Ученые проанализировали симптоматику у детей с COVID-19 и вызванным им воспалительным синдромом и пришли к выводу, что 83 процента участников исследования имели "кожно-слизистые изменения", такие как опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый "клубничный язык" — опухший, бугристый и ярко-красный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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