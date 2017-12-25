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14 мутаций коронавируса: вакцины могут оказаться бесполезными

14 мутаций коронавируса: вакцины могут оказаться бесполезными

Источник фото: pixabay.com

Ученые выявили мутацию, сделавшую коронавирус более заразным. Это может сделать вакцины менее эффективными, сообщают «Вести:Приморье».

Группа американских ученых из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США при участии коллег из Университета Дюка и британского Университета Шеффилда в ходе исследования пришла к выводу, что коронавирус сейчас стал более заразным из-за произошедшей мутации, отмечает mk.ru.

Специалисты проанализировали несколько тысяч последовательностей генома коронавируса и обнаружили в общей сложности 14 мутаций. Одна из них затрагивает шиповидный белок. Теперь коронавирусу проще присоединяться к клеткам организма-хозяина.

В материале приводятся данные, что один больной коронавирусом в среднем заражает 2,4 человек. При этом для обычного гриппа эта число составляет 1,28, для эпидемии "испанки" - 1,8.

Вирус с новой мутацией стал основным в Европе и в Северной Америке в апреле. Исследователи считают, что мутация позволяет коронавирусу эффективнее нейтрализовать антитела, тормозя иммунный ответ организма.

Способность коронавируса мутировать потенциально может снизить эффективность вакцин, которые сейчас разрабатываются. Ученые говорят, что если пандемия не спадет летом, то вакцины могут оказаться бесполезными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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