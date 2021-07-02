Почему мутация коронавируса высокая, рассказал врач

Высокая мутация коронавируса связана с тем, что он долго находится в организме человека. Только инкубационный период занимает 14 дней. Также на число мутаций влияет и то, что вирус широко распространился между странами, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом заявили инфекционист, главный врач сети клиник Татьяна Чаленко и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, пишет ura.ru.

«Чем дольше вирус персистирует (постоянно пребывает — прим.редакции) в организме человека, тем выше вероятность новых мутаций. Также, чем ниже в стране темпы вакцинации и коллективный иммунитет, тем больше мутаций. Не исключаю, что скоро будет и какая-нибудь русская мутация COVID-19», — объяснила Чаленко.

По словам Шункова, вирус, попадая в организм, начинает формировать свою РНК, собирая нуклеиновые кислоты и другие элементы из клеток и генетического кода человека, а также обретать новую мутацию. «Чем больше людей разной национальности, расы, возраста, разного иммунитета, тем больше мутаций COVID будет приобретать для того, чтобы продолжать циркулировать. Он подстраивается», — рассказал эксперт. Эпидемиолог отметил, что, находясь на одной территории, вирус утрачивает способность поражать и уничтожать организм. При этом в новых условиях инфекция активизируется, заключил Шунков.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье по данным на 2 июля диагноз «коронавирус» подтвердился у 190 жителей. Всего заболевших с начала эпидемии - 47 247. Выздоровели - 85 человек. Всего тех, кто справился с инфекцией, – 42 769 приморцев. Привились от инфекции COVID – 231 529 граждан, уточняет ТГ-канал правительства края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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