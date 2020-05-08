Мутация коронавируса привела к непредвиденному

Ученые нашли мутацию коронавируса, которая позволяет ему обходить антитела человека. Такие изменения в структуре вируса обнаружены в нескольких странах, сообщают ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона, сообщают «Вести:Приморье».

Некоторые мутации затрагивают белковую часть, которую вирус использует для того, чтобы попадать в клетки организма. «Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на научное издание Nature.

Некоторые мутации вируса уже распространились среди зараженных людей в разных частях света. Также в Дании и Нидерландах обнаружена мутация коронавируса, которая позволяет ему обходить любые антитела.

Напомним, за истекшие сутки в Приморском крае выявлено 236 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом - 23 551. Справились с болезнью еще 58 человек, всего выздоровевших от коронавируса - 16 449.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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