О мутации коронавируса рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора

Как мутирует коронавирус, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сообщают «Вести:Приморье».

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более 1% генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — сказал Горелов РИА Новости.

Ранее генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что специалисты центра выявили более 80 мутаций коронавируса. При этом он подчеркнул, что данные мутации не влияют на эффективность разработанной от инфекции вакцины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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