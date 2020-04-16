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Роспотребнадзор: 22 мутации коронавируса стабильно наследуются

Роспотребнадзор: 22 мутации коронавируса стабильно наследуются

Источник фото: pixabay.com

На сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса. Но из них лишь 22 зафиксировались и стабильно наследуются, уточнили в Роспотребнадзоре, сообщают «Вести:Приморье».

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», — пишут «Невские новости», ссылаясь на сообщение ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что мутации нового коронавируса случились в январе — марте.

Самым устойчивым изменением является появление двух единичных мутаций, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что именно эти варианты вируса были обнаружены у более 93% исследуемых образцов со всего мира, отмечает ura.ru.

Ранее декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг сообщил, что коронавирус стал заразнее почти на 30%. При этом коронавирус пока не имеет мутаций, которые бы сделали его более опасным, сказали во Всемирной организации здравоохранения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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