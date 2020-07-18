Врач назвал граждан, в организме которых проходит мутация коронавируса

Источником мутаций коронавируса являются люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, сообщают «Вести:Приморье».

Новые штаммы коронавируса появляются в большинстве случаев в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Об этом пояснил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"У людей, у которых вирус сохраняется длительное время - это люди с хроническими болезнями, аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, с онкологическими, у них иммунный ответ в организме снижен сам по себе, и вирус, циркулируя в организме, находит обходные пути этого иммунитета. И у этих людей вирус начинает мутировать. То есть он в организме размножается, и жизнеспособны те мутации, которых иммунитет не видит. И этот человек, если он выделяет (активно размножающийся) вирус во внешнюю среду, может являться источником инфекций новых мутаций коронавируса. То есть новых подтипов", - сказал Тимаков.

При этом он отметил, что носитель COVID-19 не всегда может заражать окружающих, поскольку "это зависит от того, какое количество вируса выделяет человек".

Напомним, за минувшие сутки, по данным на 10 марта, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 70 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 41 148. Вылечились от COVID-19 – 69 заболевших, всего выздоровевших - 36 268. Привились от инфекции COVID – 45 471 жителя края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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