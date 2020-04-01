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«Идеальная» адаптация: ученые заподозрили искусственное происхождение коронавируса

«Идеальная» адаптация: ученые заподозрили искусственное происхождение коронавируса

Источник фото: pixabay.com

Ученые заявили о подозрительно «идеальной» адаптации коронавируса к человеку, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на газета.ру.

У команды ученых из Австралии возникли вопросы к происхождению COVID-19 из-за его «идеальной адаптации» к человеческому организму. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи изучали, насколько хорошо SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, инфицировал разных животных по миру. Они установили, что коронавирус подозрительно «идеально приспосабливается» к заражению людей, что наталкивает на мысль о его искусственном происхождении, например, в китайской лаборатории.

По словам профессора Николая Петровски из университета Флиндерса, инфекция лучше всего присоединяется к человеческим клеткам, чем к любому другому животному. Коронавирус связывается с молекулой ACE2, используя остроконечный белок и, чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его вымывания из организма. При этом Петровски надеялся найти в природе животное, которое было бы больше всего подвержено вирусу. Но он был шокирован, когда узнал, что коронавирус больше предпочитает людей.

«Это новый вирус, которого никогда не было в организме человека, но он обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что очень удивительно», — сказал он.

Профессор отметил, что у него и у других ученых возникли вопросы о происхождении коронавируса: «Это была полная случайность или SARS-CoV-2 был создан?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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