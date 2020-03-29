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Ученые установили, как можно уничтожить коронавирус

Ученые установили, как можно уничтожить коронавирус

Ученые установили смертельную температуру для коронавируса — как оказалось, полностью погибнуть он может только при нагревании до почти 100℃,  сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на газета.ру.

Коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92℃ в течение 15 минут, выяснила группа французских ученых из Университета Прованса. Исследования должны помочь в обеспечении безопасности медперсонала, напрямую работающего с образцами.

В МЧС напомнили гражданам о бесполезности ношения защитной маски на улице и посоветовали дышать свежим воздухом. Однако расслабляться россиянам еще рано: по прогнозу специалистов, пик распространения COVID-19 наступит в стране только через полтора-два месяца. До этого времени количество смертей будет расти.

Пик распространения COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Профессор уверен, что до этого момента число жертв коронавируса в стране будет только расти.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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