Ученые и врачи назвали варианты развития пандемии коронавируса

Ученые и врачи поделились мнением, как будет развиваться пандемия коронавируса в России. Большинство из них считает, что пик распространения COVID-2019 наступит в мае, сообщают «Вести:Приморье».

«В начале майских праздников еще будет рост заболевших. К середине мая, Москва выйдет на плато, а регионы достигнут его на две-четыре недели позже в зависимости от того, какая у них ситуация. Длиться этот период будет примерно две недели, а затем начнется снижение», — цитируют «Известия» главврача центра «Лидер-медицина», инфекциониста Евгения Тимакова.

Он считает, что к концу июня — началу июля Россия начнет выходить из сложившейся ситуации. При хорошем сценарии к концу августа новые случаи заражения в России станут единичными, после этого Россия выйдет из эпидемиологического процесса.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев согласен с мнением, что нагрузка на медицинскую систему начнет снижаться после майских праздников. Однако он считает, что об отмене ограничительных мер речи еще не идет. Для этого необходимы какие-то радикальные изменения — либо разработка вакцины, либо принципиальное улучшение терапии. Ученый не исключает, что «запрет на массовые мероприятия продлится еще многие месяцы».

По мнению старшего научного сотрудника Молодежного НИИ СПбГЭТУ Артура Каримова, у страны есть шансы преодолеть распространение эпидемии за лето, если продлить самоизоляцию до 15 мая.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил URA.RU, что согласно динамике новых случаев заболевания коронавирусом в России, страна, возможно, подошла к пику распространения инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]