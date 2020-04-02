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Будет ли пик распространения коронавируса, пояснили в Роспотребнадзоре

Будет ли пик распространения коронавируса, пояснили в Роспотребнадзоре

Выраженного пика распространения коронавируса COVID-19 в России может не быть, он будет сглаженным, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин, сообщают «Вести:Приморье».

Акимкин считает, что меры, принятые правительством и руководством Роспотребнадзора, оказали существенное влияние на ситуацию с коронавирусом. По его словам, без этих мер рост и кривая заболеваемости были бы совершенно другие.

«Это позволило выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, 6 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, так как наблюдается ежедневный прирост числа заболевших. По 11 мая в России действует нерабочий период, после этого возможно снятие некоторых ограничений. Глава Роспотребнадзора предложила сделать это в три этапа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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