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О ситуации с коронавирусом в РФ рассказала глава Роспотребнадзора

О ситуации с коронавирусом в РФ рассказала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации по заболеваемости коронавирусом в регионах России, сообщают «Вести:Приморье».

В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» Попова пояснила, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации.

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или чёткая стабилизация, или снижение [заболеваемости]», — цитирует её ТАСС.

По её словам, лишь в пяти российских регионах «наблюдается не очень значительный рост» заболеваемости COVID-19.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России по данным на 2 августа выявили 5427 случаев коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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