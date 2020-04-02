Глава Роспотребнадзора назвала условия возвращения к обучению на «удаленке»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возврат к дистанционному обучению в случае массовой заболеваемости в школах, сообщают «Вести:Приморье».

Об это она заявила в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, это возможно не только в ситуации с новым коронавирусом, но и с гриппом и другими респираторными инфекциями.

Анна Попова отметила, что в случае малейшего недомогания ученика, не стоит идти в школу. Также глава ведомства напомнила, ученикам разрешено ходить без масок. Однако всем школьникам будут измерять температуру. В случае, если ребенок заболеет, он будет изолирован, пока врачи разбираются с диагнозом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]