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Новогодние праздники: Глава Роспотребнадзора сделала заявление

Новогодние праздники: Глава Роспотребнадзора сделала заявление

Источник фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора рекомендует провести новогодние праздники дома, сообщают «Вести:Приморье».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что рекомендует россиянам провести новогодние праздники дома.

«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», — заявила Попова.

Она добавила, что «если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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