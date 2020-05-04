Новогодние праздники: Глава Роспотребнадзора сделала заявление

Глава Роспотребнадзора рекомендует провести новогодние праздники дома, сообщают «Вести:Приморье».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что рекомендует россиянам провести новогодние праздники дома.

«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», — заявила Попова.

Она добавила, что «если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]