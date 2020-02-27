Глава Роспотребнадзора назвала средство, от которого гибнет коронавирус

Попова заявила, что коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, сообщают «Вести:Приморье».

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов. Любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирус. Об этом заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали", - сказала она.

Попова также напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]