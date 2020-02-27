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Как убить коронавирус за 30 секунд рассказали в Роспотребнадзоре

Как убить коронавирус за 30 секунд рассказали в Роспотребнадзоре

Уничтожить коронавирус меньше чем за минуту способны этиловый и изопропиловый спирт, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточняет ura.ru.

«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд», — цитирует «Царьград» Попову. Также глава Роспотребнадзора заявила, что коронавирус не размножается ни в пресной, ни в соленой воде, что подтверждается многочисленными исследованиями. Кроме того, вирус неустойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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