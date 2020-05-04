О «диссидентстве» в отношении вакцины от COVID-19 высказалась глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости не допустить «диссидентства» в отношении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

«Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна... не допустить COVID-диссидентства... не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, в её прогнозировании и в блокировании её дальнейшего развития», — цитирует Попову РИА Новости.

Также Глава Роспотребнадзора заявила, что очень важно донести до граждан необходимость заботы о себе и чувства ответственности.

Ранее Попова заявила, что у неё появились антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 после введения вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», отмечает RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]