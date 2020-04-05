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Вакцинация от коронавируса начнется с тех, кто в группе риска

Вакцинация от коронавируса начнется с тех, кто в группе риска

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с кого начнется вакцинация от коронавируса, сообщают «Вести:Приморье». Прививать от коронавируса первыми будут людей из групп риска.

"Это общие правила на случай, если на первом этапе производственные мощности не позволят нам сделать сразу много доз вакцины", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Возможность промышленного производства вакцины от COVID-19 сейчас прорабатывается на уровне государства. Поиском лекарства занимаются государственные и частные компании. По информации министра здравоохранения, первые результаты ждут к концу июля.

"Хотелось бы, чтобы на рынке появилось несколько вакцин. Это всегда и конкурентное преимущество, и можно сравнивать качество", - отметил Михаил Мурашко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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