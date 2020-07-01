Вакцинация от «смерти» может начаться в октябре

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре, сообщают «Вести:Приморье».

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, завершились.

"Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная институтом Гамалеи, завершила клинические исследования", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, когда официально завершаются клинические испытания вакцины.

Он отметил, что сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]