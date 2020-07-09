Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса "Спутником V" гражданам 60+

Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил в субботу глава министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказал он, подчеркнув, что масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах страны, отмечает ТАСС.

Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье за истекшие сутки зафиксировано 241 новый случай COVID-19, с нарастающим итогом - 28 094. Справились с инфекцией еще 256 пациентов, всего выздоровевших - 20 059.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]