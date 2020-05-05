Сегодня, 10:35
Решение по вакцинации от коронавируса озвучил глава Минздрав
Минздрав: вакцинация против коронавируса в России будет добровольной
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной, сообщают «Вести:Приморье».
«В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящее время достаточно высокий интерес к вакцине. Он отметил, что за период пандемии увеличилось число сторонников вакцинации.
Ранее Мурашко сообщил, что в регионах России фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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