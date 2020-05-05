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Решение по вакцинации от коронавируса озвучил глава Минздрав

Решение по вакцинации от коронавируса озвучил глава Минздрав

Источник фото: pixabay.com

Минздрав: вакцинация против коронавируса в России будет добровольной

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди граждан страны будет добровольной, сообщают «Вести:Приморье».

«В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящее время достаточно высокий интерес к вакцине. Он отметил, что за период пандемии увеличилось число сторонников вакцинации.

Ранее Мурашко сообщил, что в регионах России фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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