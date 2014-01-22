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Министр здравоохранения сделал заявление о вакцинации

Министр здравоохранения сделал заявление о вакцинации

Источник фото: pixabay.com

Мурашко заявил, что уже в августе можно будет поставить прививку, сообщают «Вести:Приморье».

"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров. Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" в субботу.

По словам министра, вакцинация от гриппа завершится до начала сезона ОРВИ. Также он отметил, что планируется возобновление вакцинации по национальному календарю прививок, однако сроки пока уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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