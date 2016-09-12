«Важный» укол получили уже 115 добровольцев в Артеме

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Артемовском городском округе Приморья досрочно. Только в субботу, 29 августа, в муниципалитете привились 115 человек. По краю вакцинировать начнут с 1 сентября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В этом году для удобства артемовцев организовали выездной пункт вакцинации, который работал в торговом центре «Городской».

«В первый день вакцинации были привиты как пенсионеры, так и представители трудоспособного населения», – отметил исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Артемовская городская больница №1» Сергей Аириней.

При принятии решения о вакцинации против гриппа сохраняется принцип добровольности. Однако медики отмечают, что в этом сезоне вакцинация особенно важна, поскольку высока вероятность, что осенью одновременно будут циркулировать и грипп, и коронавирус. Основная прививочная кампания во всех муниципалитетах края будет проходить с 1 сентября по 1 ноября. Все поликлинические медучреждения Приморья получили вакцину Совигрипп.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]