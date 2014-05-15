Приморцам будут делать прививки от гриппа в палатках

В период прививочной кампании против гриппа во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске будут действовать мобильные комплексы вакцинации, которые разместят в наиболее людных местах. Жителям края, которые посетят такие участки, прививки сделают бесплатно при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а затем выдадут сертификат о прохождении вакцинации, - сообщает "ВЕсти: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Мобильные пункты будут размещены в крупнейших городах Приморья в наиболее людных местах. Уже сейчас известно, что во Владивостоке они появятся возле крупнейших торговых центров: «Калина Молл», «Черемушки» и других. В Артеме прививочные комплексы установят на площади Ленина и у трех торговых центров города, в Уссурийске – на центральной площади и в муниципальном учреждении культуры «Горизонт», а в Находке – у торгового центра «Мега» и между торговыми центрами «Фреш 25» и «Клен». Полный список с адресами будет опубликован в ближайшее время.

Мобильные комплексы вакцинации будут представлять собой палатки площадью 60 квадратных метров, укомплектованные бактерицидными облучателями, процедурными столиками, кушеткой, а также двумя позициями для медицинских работников.

«В палатках мы будем прививать бесплатно всех, кто будет заходить. Единственное требование – с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Каждый, кто пройдет процедуру вакцинирования, получит подтверждающий это сертификат», – рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Напомним, прививочная кампания против гриппа пройдет в Приморском крае в период с 1 сентября по 1 ноября. По информации министерства здравоохранения, в нынешнем году должно быть привито не меньше 60% населения Приморского края – более миллиона человек.

«За счет средств федерального бюджета будут прививать представителей групп риска: детей с 6 месяцев до 18 лет, граждан старше 60 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, работников медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и граждан призывного возраста», – сообщили в краевом минздраве.

Эпидемиологическая ситуация в этом году ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Такое сочетание может привести к серьезным последствиям для организма, даже для людей, не находящихся в группе риска. Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Специалисты призывают жителей Приморья позаботиться о своем здоровье и принять участие в вакцинации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]