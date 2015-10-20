"Радио России. Приморье": Особенности прививочной кампании - 2020 в Приморье

С 1 сентября по 1 ноября в Приморье пройдет кампания по вакцинации населения от гриппа. В ходе нее планируется бесплатно привить не менее 60% жителей Приморского края – это более одного миллиона человек. 28 августа в 13 часов 10 минут в эфире "Радио России. Приморье" обсудят особенности прививочной кампании 2020 года.

Частота во Владивостоке 102.1 ФМ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]