План прививочной кампании в Приморье расширят

В Приморье расширят план прививочной кампании и откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса в крупных городах, сообщают «Вести:Приморье».

Необходимые медицинские препараты есть во всех муниципалитетах, новая партия вакцины поступила накануне.

Как сообщили в ходе заседания оперштаба, состоявшегося 5 мая, в числе поставленных 133 728 комплектов доз вакцины преимущественное большинство составляет «Гам-КОВИД-Вак». Также в Приморье доставили «ЭпиВакКорону», позволяющую иммунизировать более 2,8 тысячи человек, и «КовиВак» – 1 560 доз.

«Вакцина распределена в прививочные пункты Приморского края с учетом разработанной “дорожной карты” оптимизации процесса вакцинации против коронавируса», – сообщают специалисты.

Напомним, для предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации приморцам рекомендуется привиться против коронавирусной инфекции. В майские праздники (кроме 9 мая) сделать это можно во всех 52 пунктах вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону, в регистратуре медучреждения, а также на портале Госуслуги. Для вакцинации никакие дополнительные тесты и анализы не требуются.

По данным оперативного штаба по состоянию на 5 мая, в Приморье вакцинированы 106 062 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]