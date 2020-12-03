"Есть тенденция к снижению": правительство края дало новые распоряжения по ситуации с COVID-19

Ситуация по коронавирусу в Приморском крае стабилизировалась, есть тенденция к снижению заболевания, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Об этом было заявлено на заседании регионального оперативного штаба при губернаторе края.

«За сутки зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом – 36 967. Чтобы не допустить распространения заболевания нужно в первую очередь вакцинировать людей из группы риска: медиков, учителей, работников социальной сферы, людей пожилого возраста, больных с хроническими заболеваниями», – сообщили специалисты.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко подчеркнула, что в крае прививается до 1,5 тысячи человек в сутки. По состоянию на 3 февраля, привито 8 992 человека, освоение вакцины составляет 27,5%.

«Новая партия российской вакцины “Гам-КОВИД-Вак” в более 60 тысяч доз поступит в конце февраля», – проинформировала она.

Олег Кожемяко отметил хорошие показатели по вакцинации в Яковлевском районе, Дальнегорске, Октябрьском муниципальном округе, Находке, Дальнереченском районе, Владивостоке, Спасске-Дальнем.

«Сегодня вакцина поступит в Лазовский и Ханкайский муниципальные округа. В пятницу, 5 февраля, – в Надеждинский, Шкотовский, Партизанский районы и Тернейский муниципальный округ», – обозначил глава Приморья.

Губернатор добавил, что вместе с тем необходимо активизировать прививочную кампанию, чтобы защитить жителей края от коронавируса.

«Вакцина позволит преодолеть распространение заболевания, сохранить здоровье людей и вернуть систему здравоохранения к плановой работе. При этом важно соблюдать режим повышенной готовности, санитарные правила», – заявил Олег Кожемяко.

Напомним, в настоящее время в Приморье пункты вакцинации развернуты на базе 34 медицинских краевых учреждений. Для иммунизации жителям края следует записаться в лист ожидания. Это можно сделать обратившись в поликлинику по месту прописки, работы или учебы или на портале Госуслуги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]