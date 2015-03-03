Более 30 тысяч приморцев сделали прививку от коронавируса

В Приморье 31 051 человек вакцинировался первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции. Завершили иммунизацию уже 5 016 жителей региона. Записаться на прививку можно на портале Госуслуги или обратившись в поликлинику по месту проживания, работы, учебы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В министерстве здравоохранения Приморского края напоминают, что полная иммунизация состоит из двух прививок с промежутком не менее 21 день. В целом временной интервал между первой и второй прививками может доходить до двух месяцев. Это не повлияет на эффективность препарата. Однако затягивать вакцинацию без уважительной причины не стоит.

«Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Приморье необходимо продолжать соблюдение всех ограничительных требований Роспотребнадзора. Улучшение эпидобстановки во многом будет зависеть от формирования коллективного иммунитета. Поэтому так важно продолжать прививочную кампанию. Вакцина в регион поступает партиями. Все, кто записывается в листы ожидания, будут приглашены на вакцинацию», – прокомментировала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Вакцинироваться от коронавируса можно в 48 пунктах, организованных при медицинских учреждениях Приморья. В Артемовском городском округе также развернута работа мобильной прививочной бригады, которая выезжает на предприятия по заранее поданным заявкам. Препарат доставляется в термоконтейнерах с соблюдением «холодовой цепи», предусмотренной для данной вакцины.

Справочно. Основными противопоказаниями для вакцинации от COVID-19 являются: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к компонентам вакцины, период обострения хронических заболеваний (можно вакцинироваться через 2-4 недели после ремиссии), период острого инфекционного заболевания (можно вакцинироваться через 2-4 недели после выздоровления).

Отметим, по состоянию на 19 февраля общее число заболевших коронавирусом приморцев с начала эпидемии – 39 474 (+112 за сутки), уже выздоровевших – 32 821 человек (+304 за сутки).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]