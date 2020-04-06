Названы категории граждан, кому нельзя делать прививку от COVID

Беременным и кормящим женщинам не следует прививаться вакциной от коронавируса «Ковивак», говорится в инструкции к препарату. Она размещена на сайте госреестра лекарств, сообщают «Вести:Приморье».

«Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания», — сказано в инструкции. Об этом пишет «Парламентская газета».

В ней указано, что эффективность и безопасность вакцины в этот период не изучались.

Применение препарата противопоказано при серьёзных реакциях после его введения, в их числе — повышенная температура (выше 40 градусов), отёк более восьми сантиметров в диаметре, а также при таких осложнениях, как шок, который наблюдается в течение двух суток после прививки. Лекарство также не следует использовать людям, у которых были судороги в любую предыдущую вакцинацию.

Прививаться «Ковиваком» нельзя тяжёлым аллергикам и детям до 18 лет. «Временные противопоказания: хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии», — отмечается в инструкции.

Решение о вакцинации для этих людей должен принять врач. Отмечается, что интервал между введением первой и второй доз препарата — две недели.

Ранее сообщалось, что применение «Спутника V», например, противопоказано людям, которые гиперчувствительны к какому-либо компоненту препарата, беременным и кормящим женщинам, людям с симптомами ОРВИ. В инструкции к препарату также сказано, что с осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями эндокринной системы, тяжёлыми заболеваниями системы кровотворения, эпилепсией, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях лёгких, астме.

Напомним, за минувшие сутки, по данным на 21 февраля, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 109 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 39 695. Вылечились от COVID-19 294 заболевших, всего выздоровевших - 33 440.

В Приморье более 30 тысяч человек вакцинировался первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции. В министерстве здравоохранения Приморского края напоминают, что полная иммунизация состоит из двух прививок с промежутком не менее 21 день. В целом временной интервал между первой и второй прививками может доходить до двух месяцев. Это не повлияет на эффективность препарата. Однако затягивать вакцинацию без уважительной причины не стоит.

«Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Приморье необходимо продолжать соблюдение всех ограничительных требований Роспотребнадзора. Улучшение эпидобстановки во многом будет зависеть от формирования коллективного иммунитета. Поэтому так важно продолжать прививочную кампанию. Вакцина в регион поступает партиями. Все, кто записывается в листы ожидания, будут приглашены на вакцинацию», – прокомментировала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Вакцинироваться от коронавируса можно в 48 пунктах, организованных при медицинских учреждениях Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]