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Новая вакцина от коронавируса не подойдет отдельной категории граждан
Новая вакцина от коронавируса не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом», — рассказал РИА «Новости» Гинцбург. В остальных случаях вакцина от коронавируса подойдет всем людям. Также Гинцбург исключил конкуренцию производителей вакцины из разных стран. По его мнению, на мировом рынке будет сразу несколько препаратов примерно одинаковой степени эффективности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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