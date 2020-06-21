Новости Общество
Сегодня, 17:22

Срок действия российской вакцины от коронавируса назвал директор центра Гамалеи

Срок действия российской вакцины от коронавируса назвал директор центра Гамалеи

Российская вакцина «Спутник V» сможет обеспечить защиту от коронавирусной инфекции в течение двух лет, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в субботу, 12 декабря, заявил директор центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, пишут «Инвестия».

«Что касается нашей вакцины, та платформа, на которой она создана, на ней была сделана вакцина против Эболы, и там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат, дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — сказал он.

По его словам, «Спутник V» на 96% гарантирует, что вакцинированный не заразится коронавирусом.

«Вакцина гарантирует на 96% то, что вы не заболеете, 4% — да, возможно», — отметил академик.

Гинцбург уточнил, что входящие в эти 4% могут перенести заболевание в гораздо более мягкой форме с симптомами в виде насморка, кашля, может быть, с небольшой температурой, но без попадания возбудителя в легкие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме