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О готовности новой вакцины от коронавируса заявили в Минобороны

О готовности новой вакцины от коронавируса заявили в Минобороны

Первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщают «Вести:Приморье». В ее создании частвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции - готова", - сообщил Цаликов изданию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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