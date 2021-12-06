Новые пункты вакцинации разворачивают в Приморье

В Приморье развернуто 250 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том числе 178 стационарных и 72 мобильных, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Привились от COVID-19 уже более 800 тысяч жителей края.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, за прошлую неделю дополнительный, четвертый, пункт открылся в центре Владивостока – предварительная запись в него не требуется. Значительно сеть пунктов расширилась и в Находке, там их уже восемь.

«Пять пунктов вакцинации дополнительно развернула Находкинская городская больница. Новые пункты открыты для того, чтобы снизить нагрузку имеющихся, избежать больших очередей в них. Морозильное оборудование для хранения вакцины помогла приобрести администрация городского округа. Теперь прививку от COVID-19 можно сделать в восьми пунктах. Предварительная запись нужна только в поликлинике в Почтовом переулке, 3, в остальных пунктах – нет», – прокомментировали в лечебном учреждении.

Эксперты уверены, что вакцинация не менее 80% населения (более 1,2 миллиона человек) позволит создать коллективный иммунитет в Приморье и победить эпидемию COVID-19. По данным краевого оперативного штаба на 6 декабря, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 818 023 человека, завершили иммунизацию – 557 142 из них.

«Вакцина в регион поступает регулярно, за ноябрь доставлено 13 партий и более 450 доз отечественных вакцин, преимущественно двухкомпонентный препарат “Гам-Ковид-Вак”», – отметили в минздраве Приморья.

Напомним, что в Приморском крае также введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

«В ковидных госпиталях лежат преимущественно пациенты, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, реанимации же почти на 100% заполнены именно этой категорией соотечественников. Поэтому государство вынуждено вводить строгие ограничительные меры. Это ответная реакция на недисциплинированность части граждан или их заблуждения», – сказал в интервью министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]