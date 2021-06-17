11 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 работают во Владивостоке

Более десятка мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции работают в общественных местах в столице Приморского края. Режим их работы корректируют в соответствии с загруженностью.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, прививочные пункты в общественных местах Владивостока развернули все ведущие лечебные учреждения, оказывающие поликлиническую помощь.

«Режим работы каждого пункта зависит от востребованности населением, а также от запросов маломобильных граждан на вакцинацию на дому. Поскольку в поликлиниках количество прививочных бригад ограничено, график работы выстраивается таким образом, чтобы обеспечить иммунизацией все категории граждан», – прокомментировали в ведомстве.

Адреса мобильных пунктов вакцинации во Владивостоке:

– МФЦ на Тихой (улица Борисенко, 102) с 16.00 до 20.00;

– ТЦ «Черемушки» (павильон 204), ежедневно с 11.00 до 19.00;

– ТЦ «Махаон», каждый понедельник и среду с 10.00 до 12.00;

– ТЦ «Калина Молл» (2 этаж, зона гардероба), каждый вторник и четверг с 10.00 до 12.00;

– ТЦ «Дружба», рабочие дни с 10.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 до 16.00;

– супермаркет «Реми» на улице Бородинская,14, строение 6, с понедельника по субботу с 12.00 до 15.00;

– ТЦ «Клевер Хаус», рабочие дни с 13.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 до 18.00;

– ТЦ «Центральный», до 18 июня с 14.00 до 18.00 (с 19 июня будет перемещен в здание цирка);

– ТЦ «Седанка Сити», с понедельника по субботу с 10.00 до 14.00;

– ТЦ «Андромеда» в поселке Трудовое, с понедельника по субботу с 16.00 до 19.00;

– здание Правительства Приморского края, улица Светланская, 22, 1 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Напомним, что для вакцинации в мобильных пунктах с собой надо иметь только паспорт и СНИЛС, предварительная запись не требуется. В здании на Светланской в среду, 16 июня, от COVID-19 привился губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]