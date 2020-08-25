18 пунктов вакцинации от COVID-19 открыты в Приморье

Еще два пункта вакцинации развернуты в Приморье на базе клинической больницы «РЖД-Медицина»: во Владивостоке на улице 2-я Круговая, 10, и в Уссурийске на Блюхера, 10 (корпус 3). Пройти иммунизацию в них может как прикрепленное население, так и любой желающий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Таким образом, сегодня в Приморье привиться от коронавируса можно в 18 пунктах вакцинации. Такое количество площадок связано с необходимостью обеспечить доступность иммунизации населения края.

«Для того, чтобы снизился рост числа заболевших COVID-19 и улучшилась эпидемиологическая обстановка в Приморье, необходимо достигнуть популяционного иммунитета. Медики настоятельно рекомендуют привиться тем, кто не болел», – прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Для записи на иммунизацию жители Приморья могут записаться в лист ожидания, обратившись в поликлинику по месту прикрепления, или через сайт Госуслуги. На вакцинацию необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Никакие справки на антитела не требуются.

Пункты вакцинации в Приморье:

Владивостокская поликлиника №1

– Океанский проспект, 35;

– остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;

– улица Котельникова, 10;

Владивостокская поликлиника №6

– улица Сахалинская, 58;

– улица Борисенко, 29 (с 25 января);

Владивостокская поликлиника №9

– улица Адмирала Горшкова, 3;

Арсеньевская городская больница

– улица Островского, 40;

Находкинская городская больница

– улица Пирогова, 34;

Уссурийская центральная городская больница

– улица Комарова, 55;

Дальнереченская центральные городская больница

– улица Ленина, 34;

Дальнегорская центральная районная больница

– улица 50 лет Октября, 94;

Октябрьская центральная районная больница

– село Покровка, Пионерская, 14;

– село Липовцы, улица Ушинского, 18а;

Артемовская городская больница №1

– улица Партизанская, 18;

Артемовская городская больница №2

– улица Октябрьская, 14;

Спасская городская поликлиника

– улица Ленинская, 29;

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина»

– Владивосток, улица 2-я Круговая, 10;

– Уссурийск, улица Блюхера, 10, корпус 3.

В минздраве Приморья подчеркивают, что количество пунктов вакцинации на этой неделе будет увеличено до 21, развертывание будет продолжаться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]