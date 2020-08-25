18 пунктов вакцинации от COVID-19 открыты в Приморье
Еще два пункта вакцинации развернуты в Приморье на базе клинической больницы «РЖД-Медицина»: во Владивостоке на улице 2-я Круговая, 10, и в Уссурийске на Блюхера, 10 (корпус 3). Пройти иммунизацию в них может как прикрепленное население, так и любой желающий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Таким образом, сегодня в Приморье привиться от коронавируса можно в 18 пунктах вакцинации. Такое количество площадок связано с необходимостью обеспечить доступность иммунизации населения края.
«Для того, чтобы снизился рост числа заболевших COVID-19 и улучшилась эпидемиологическая обстановка в Приморье, необходимо достигнуть популяционного иммунитета. Медики настоятельно рекомендуют привиться тем, кто не болел», – прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.
Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Для записи на иммунизацию жители Приморья могут записаться в лист ожидания, обратившись в поликлинику по месту прикрепления, или через сайт Госуслуги. На вакцинацию необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Никакие справки на антитела не требуются.
Пункты вакцинации в Приморье:
Владивостокская поликлиника №1
– Океанский проспект, 35;
– остров Русский, поселок Аякс, ДВФУ, корпус 1.8;
– улица Котельникова, 10;
Владивостокская поликлиника №6
– улица Сахалинская, 58;
– улица Борисенко, 29 (с 25 января);
Владивостокская поликлиника №9
– улица Адмирала Горшкова, 3;
Арсеньевская городская больница
– улица Островского, 40;
Находкинская городская больница
– улица Пирогова, 34;
Уссурийская центральная городская больница
– улица Комарова, 55;
Дальнереченская центральные городская больница
– улица Ленина, 34;
Дальнегорская центральная районная больница
– улица 50 лет Октября, 94;
Октябрьская центральная районная больница
– село Покровка, Пионерская, 14;
– село Липовцы, улица Ушинского, 18а;
Артемовская городская больница №1
– улица Партизанская, 18;
Артемовская городская больница №2
– улица Октябрьская, 14;
Спасская городская поликлиника
– улица Ленинская, 29;
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
– Владивосток, улица 2-я Круговая, 10;
– Уссурийск, улица Блюхера, 10, корпус 3.
В минздраве Приморья подчеркивают, что количество пунктов вакцинации на этой неделе будет увеличено до 21, развертывание будет продолжаться.
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