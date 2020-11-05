На новый график работы перешли амбулаторные инфекционные центры в Приморье

Амбулаторные инфекционные центры в Приморском крае с 1 февраля перешли на новый график работы – ежедневно с 8.00 до 20.00. Этот график установлен и для ранее круглосуточных центров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, перевод круглосуточных АИЦ на 12-часовой рабочий день обусловлен низкой посещаемостью центров в ночное время.

«Круглосуточные центры после перехода на 12-часовой рабочий день смогут перенаправить медицинские ресурсы на увеличение персонала в дневное время, что позволит сократить время ожидания приема», – отметила зампредседателя Правительства – министра здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Напомним, что в Приморском крае в настоящее время действуют 12 АИЦ, куда можно обращаться температурящим пациентам с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе симптоматикой COVID-19.

«Незначительное снижение суточного показателя по заболеваемости пока нельзя считать улучшением эпидемиологического благополучия. Жители Приморья продолжают заболевать каждый день. Мы призываем тех приморцев, которые не болели, пройти вакцинацию от COVID-19. Сегодня в крае развернуто 34 прививочных пункта. Записаться можно через портал Госуслуги или в поликлинике по месту прикрепления», – обозначила Анастасия Худченко.

Амбулаторные инфекционные центры в Приморском крае:

Владивостокская поликлиника №6

– улица Черемуховая, 32, телефон: 8 (991) 068-18-37;

Владивостокская поликлиника №9

– улица Адмирала Горшкова, 3, телефон: 8 (423) 278-79-13;

Владивостокская поликлиника №1

– Почтовый переулок, 9, телефон: 8 (423) 226-40-32;

Владивостокская поликлиника №3

– улица Светланская, 131, телефон: 8 (423) 226-38-08;

Артемовская городская больница №1

– улица Партизанская,18, телефон: 8 (423) 373-89-36;

Артемовская городская больница №2

– улица Кирова, 31, телефон: 8 (42337) 4-88-68;

Уссурийская центральная городская больница

– улица Володарского, 98, телефон: 8 (4234) 32-59-88;

Находкинская городская больница

– улица Дзержинского, 5, телефон: 8 (4236) 64-07-08;

Арсеньевская городская больница

– улица Островского, 40, телефон: 8 (42361) 4-03-70;

Лесозаводская центральная городская больница

– улица Пушкинская, 38, телефон: 8 (42355) 2-16-10;

Партизанская городская больница №1

– улица Ленинская, 30, телефон: 8 (42363) 6-21-74;

Спасская городская больница

– улица Ленинская, 29, телефон: 8 (42352) 2-00-82.

По состоянию на 2 февраля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае увеличилось до 36 760 (за сутки – 212). Выздоровели от COVID-19 за все время эпидемии 28 142 приморца (+248 за сутки).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]