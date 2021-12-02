800 тысяч приморцев привились от COVID-19 - сколько осталось до формирования коллективного иммунитета

По состоянию на четверг, 2 декабря, в Приморском крае от COVID-19 привились 802 126 приморцев, завершили курс иммунизации 529 094 из них, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Специалисты подчеркивают, что только вакцинация и строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических мер помогут приостановить негативную динамику по заболеваемости и скорее вернуться к привычному «доковидному» ритму жизни.

В краевом минздраве подчеркивают, что для формирования коллективного иммунитета в Приморье должны быть вакцинированы 1,2 миллиона человек взрослого населения. Пока соответствующий план выполнен на 66,9%.

«Это не позволяет остановить рост заболеваемости. Только за последние сутки в крае выявлено 462 новых случая COVID-19. Всего за время эпидемии заразились этой инфекцией 88 936 жителей края», – отметили в ведомстве.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, количество заболевших после полного курса вакцинации в Приморье составляет всего 0,2%, что является дополнительным аргументом в пользу прививки – одной из наиболее эффективных мер профилактики COVID-19.

Напомним, для вакцинации от коронавируса в крае открыты более 200 прививочных пунктов. Предварительная запись требуется для вакцинации в поликлинике, это можно сделать через портал Госуслуги или позвонив в регистратуру медучреждения. В мобильных пунктах вакцинация проводится без записи.

Медики напоминают, что для формирования иммунитета после первой прививки должно пройти более 20 дней. В этот период необходимо особенно беречь здоровье – носить средства индивидуальной защиты и избегать мест массового скопления людей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]