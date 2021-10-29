В Приморье привито от COVID-19 более полумиллиона человек

По данным оперативного штаба на 29 ноября в Приморье первый этап вакцинации прошли 506 817 человек. Это 42,1% от плана охвата иммунизацией взрослого населения региона, необходимого для формирования коллективного иммунитета, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, плановый показать для региона определен, исходя из оценки интенсивности заболеваемости. Иммунизация 1,2 миллиона человек позволит сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение инфекции.

«Все должны понимать, что на следующий день после прививки защиты от заболевания еще нет. Стойкий иммунитет сформируется лишь через 21 день. А если вам сделана двухкомпонентная вакцина – то только через 42 дня после первой прививки», – обозначила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Отвечая на самый популярный вопрос граждан о том, почему растет число заболевших, если увеличивается численность вакцинированных, медики поясняют на примере.

«В коллективе, состоящем из 10 человек, привитых должно быть 7-8, тогда инфекции будет негде развиваться. По такому механизму работают прививочные кампании от любой инфекции. Сейчас в обществе нет нужной иммунной прослойки, мало людей вакцинировано, поэтому растет число заболевших», – сказали в ведомстве.

Напомним, что медики в течение летнего периода призывали жителей Приморья пройти вакцинацию до сентября, чтобы сформировать коллективный иммунитет к осени и не дать инфекции развиваться.

Сейчас отмечается ежедневный рост заболеваемости. Так, по информации оперативного штаба на 29 октября, зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших за сутки – 275 случаев, не справились с заболеванием четыре человека, в госпиталях лечение получают более 1,5 тысячи человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]