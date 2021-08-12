Минздрав Приморья: Переболевшие COVID-19 еще полгода находятся в зоне высокого риска

Приморцам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, следует пройти обследование, чтобы избежать дальнейших осложнений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Работу медучреждений, в том числе по вакцинации населения от COVID-19, в Анучинском, Яковлевском районах и Арсеньеве накануне, 11 августа, проверила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

По данным регионального минздрава, план вакцинации взрослого населения в этих муниципалитетах выполнен на 25-32%. Для формирования коллективного иммунитета нужно достичь показателя в 60-70%.

«Если к октябрю число вакцинируемых не достигнет плановых показателей, то в осенний период нас ждет такая же картина, как в прошлом году – лавинообразный рост заболеваемости. Тогда все силы здравоохранения были направлены на спасение людей от инфекции», – отметила Анастасия Худченко.

Министр подчеркнула важность иммунизации граждан, как защиты от тяжелого течения болезни и риска летального исхода, и рекомендовала организовать на территориях доставку людей из отдаленных сел в пункты вакцинации, наладить работу с предприятиями, вести разъяснительную работу среди населения.

«В условиях кадрового дефицита большую долю человеческого ресурса мы вынуждены задействовать под COVID-19. Поэтому мы не можем оказывать полноценную помощь людям с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, масштабно проводить диспансеризацию населения, выявляя заболевания на ранних стадиях. Формирование коллективного иммунитета позволит врачам вернуться к своим прежним обязанностям, а здравоохранению – оказывать своевременную помощь каждой категории пациентов», – заявила зампред.

Анастасия Худченко также напомнила, что особое внимание на диспансеризацию должны обратить граждане, которые перенесли коронавирус.

«После перенесенной инфекции COVID-19 пациенты еще 3-6 месяцев находятся в зоне риска. Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться после перенесенного заболевания», – подчеркнула министр.

Напомним, с 1 июля в поликлиниках Приморья началась углубленная диспансеризация для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Для прохождения обследования пациентов приглашают страховые компании, регистраторы поликлиник. Также человек может самостоятельно обратиться в медучреждение и записаться на прохождение диспансеризации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]